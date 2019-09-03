На сутки в Ростове приостановили работу трёх троллейбусных маршрутов



В Ростове-на-Дону приостановили работу трёх троллейбусных маршрутов. Пассажиры не смогут сесть в транспорт № 8, 12 и 10 в течение всего дня 5 сентября. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Троллейбус № 8 обычно следует по маршруту от Центрального рынка через Московскую, проспект Стачки, улицу Зорге, Коммунистический проспект, улице Малиновского и останавливается на ГПЗ-10.



На линию не выйдет троллейбус № 12, который двигается от проспекта Стачки по улице Интернациональной, Портовой, переулку Молодогвардейскому, улице Малиновского, ГПЗ-10, Коммунистический проспекту, площади Тружеников, проспекту Стачки, улице Московской и делает конечную остановку на Центральной рынке.



К тому же, пассажиры не смогут воспользоваться троллейбусом № 10, который следует через Центральный рынок по улице Московской, проспекту Стачки и возвращается через Московскую на Центральный рынок.



Транспорт приостановил работы по техническим причинам. Вместо троллейбуса № 10 ростовчанам предлагают воспользоваться автобусом № 16, вместо троллейбусов 8 и 12 — автобусами 4 и 34.