Фото: соцсети

Стадион «Ростов Арена» обойдется бюджету более чем в 150 миллионов рублей. Это следует из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.Заказчиком всех шести тендеров является сама организация «Ростов Арена». 2 декабря 2025 года на сайте появились эти тендеры. Большинство из них касаются уборки территории стадиона.На уборку вокруг стадиона планируется потратить 14,7 миллиона рублей. Внутри стадиона будет поддерживаться чистота за 15,2 миллиона рублей. Комплексное обслуживание имущества обойдется в 48,8 миллиона рублей. На охрану выделят 60,9 миллиона.Также важно обеспечить пожарную безопасность. На это предусмотрено 8,8 миллиона рублей. Техническое обслуживание лифтов, эскалаторов и платформ обойдется почти в 2 миллиона рублей.Подрядчики будут выбраны к 12 декабря. С ними заключат контракты на 2026 год.