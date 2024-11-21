В Ростове обслуживание стадиона «Ростов Арена» за четыре года подорожало в 10 раз

Фото: Денис Демков

В Ростове-на-Дону власти выделили 48 миллионов рублей на содержание стадиона «Ростов Арена». Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 19 ноября.Заказчиком тендера является ГАУ «Ростов Арена». В задачи исполнителя входят обеспечение функционирования систем отопления и водоснабжения, а также контроль за работой вентиляции и кондиционирования в помещениях. Также необходимо следить за состоянием стен подвалов зданий и сооружений и выполнять другие функции.Контракт с победителем тендера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года.Чтобы успеть принять участие в конкурсе, участники должны предоставить все необходимые документы до 29 ноября. В этот же день будет объявлен победитель тендера.Важно отметить, что в 2020 году на содержание стадиона «Ростов Арена» было выделено 4,8 миллиона рублей за полгода. Это в 10 раз меньше, чем в 2024 году. В перечень задач исполнителя входили те же пункты. Вероятно, стоимость в тот год была значительно ниже из-за пандемии.