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На содержание Северного кладбища в Ростове выделят 24,3 миллиона рублей

На содержание Северного кладбища в Ростове выделят 24,3 миллиона рублей
Власти Ростова готовы выделить 24,3 миллиона рублей на обслуживание и содержание территории Северного кладбища. По данным сайта госзакупок, средства направят из бюджета донской столицы.

В перечне услуг: расчистка площади от кустарников и мелколесья, сорняков, уборка мусора, включая цветы и погребальные венки. Также нужно следить за чистотой тротуаров и проезжей частью (в том числе убирать снег зимой и опавшие листья - осенью).

Тендер рассчитан на девять месяцев - с 1 апреля по 25 декабря 2024 года. Ранее стало известно о контракте на март, где требовались аналогичные работы на Северном кладбище. Тогда за уборку некрополя предлагали 2,2 миллиона рублей. Теперь, исходя из общей стоимости, один месяц обойдется в 2,7 миллиона. Возможно, цена увеличилась из-за расходов на дополнительный инвентарь и противогололедные реагенты для сезонной уборки.
Фото: Rostov.ru.
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