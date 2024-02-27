На содержание Северного кладбища в Ростове выделят 24,3 миллиона рублей
Власти Ростова готовы выделить 24,3 миллиона рублей на обслуживание и содержание территории Северного кладбища. По данным сайта госзакупок, средства направят из бюджета донской столицы.
В перечне услуг: расчистка площади от кустарников и мелколесья, сорняков, уборка мусора, включая цветы и погребальные венки. Также нужно следить за чистотой тротуаров и проезжей частью (в том числе убирать снег зимой и опавшие листья - осенью).
Тендер рассчитан на девять месяцев - с 1 апреля по 25 декабря 2024 года. Ранее стало известно о контракте на март, где требовались аналогичные работы на Северном кладбище. Тогда за уборку некрополя предлагали 2,2 миллиона рублей. Теперь, исходя из общей стоимости, один месяц обойдется в 2,7 миллиона. Возможно, цена увеличилась из-за расходов на дополнительный инвентарь и противогололедные реагенты для сезонной уборки.