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На содержание в марте двух кладбищ Ростова выделят 3 миллиона рублей

На содержание в марте двух кладбищ Ростова выделят 3 миллиона рублей
В Ростове на уборку двух кладбищ выделят 3,1 миллиона рублей. По данным на сайте государственных закупок, сумма рассчитана на оплату работ в течение месяца.

Речь идет о Ростовском кладбище, которое находится в Мясниковском районе, и Северном. Большая часть средств (2,2 миллиона рублей) предназначена для последнего. Средства направят из городского бюджета.

В период с 1 по 31 марта подрядчик будет расчищать проезжую часть от мусора, убирать газоны и проводить санитарную очистку некрополей.

Ранее Rostov.ru сообщал о тендере на 6,4 миллиона рублей. Эта сумма покрывает расход на годовую уборку шести кладбищ: Нижне-Гниловского и Верхне-Гниловского, Братского, Ливенцовского, Еврейско-Татарского и Пролетарского, или, как его еще называют, Армянского. В среднем на обслуживание каждого из них в год тратят около миллиона рублей, тогда как месяц уборки Северного влетает в копеечку — более 2 миллионов рублей.
Фото: Rostov.ru.
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