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В Таганроге на уборку дорог выделят 25 миллионов рублей

В Таганроге на уборку дорог выделят 25 миллионов рублей
В Таганроге на уборку дорог выделят 25 миллионов рублей. Подрядчика ищет администрация города. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

Исполнитель будет заниматься содержание дорог с 1 июля по 31 декабря. В течение полугода компании предстоит выполнять целый ряд задач: подметать дороги и тротуары, убирать мусор, приводить в порядок остановочные павильоны. В зимний период нужно посыпать дороги противогололедными материалами. Подрядчик будет отвечать за чистоту более 660 дорог, 314 внутрикварталльных проездов и 210 остановок.

Средства на исполнение контракта выделят из бюджета Таганрога.

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