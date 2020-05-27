В Таганроге на уборку дорог выделят 25 миллионов рублей. Подрядчика ищет администрация города. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.Исполнитель будет заниматься содержание дорог с 1 июля по 31 декабря. В течение полугода компании предстоит выполнять целый ряд задач: подметать дороги и тротуары, убирать мусор, приводить в порядок остановочные павильоны. В зимний период нужно посыпать дороги противогололедными материалами. Подрядчик будет отвечать за чистоту более 660 дорог, 314 внутрикварталльных проездов и 210 остановок.Средства на исполнение контракта выделят из бюджета Таганрога.