На содержание и озеленение Ростова в течение двух лет власти потратят 9 миллиардов рублей

Фото: Rostov.ru.

На содержание и озеленение Ростова власти потратят почти девять миллиардов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок. Речь идет о всех восьми районах города. В среднем на каждый из них собираются потратить около миллиарда рублей.От подрядчика требуется убирать дороги и тротуары, мосты и остановки от пыли, грязи, мусора, снега, наледи, грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований, а также подметать и мыть тротуары и дороги, выкашивать сорняки и удалять все отходы, следить за чистотой лавочек. Также зимой придется посыпать обледеневшие тротуары и дороги песком.В обязанности исполнителя входит посадка и уход за зелеными насаждениями. Нужно следить за газонами, убирать опавшие листья осенью и полоть лунки. Услуги необходимо предоставить с 2023 по 2025 годы.