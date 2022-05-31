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На содержание и озеленение Ростова в течение двух лет власти потратят 9 миллиардов рублей

На содержание и озеленение Ростова в течение двух лет власти потратят 9 миллиардов рублей
На содержание и озеленение Ростова власти потратят почти девять миллиардов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок. Речь идет о всех восьми районах города. В среднем на каждый из них собираются потратить около миллиарда рублей.

От подрядчика требуется убирать дороги и тротуары, мосты и остановки от пыли, грязи, мусора, снега, наледи, грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований, а также подметать и мыть тротуары и дороги, выкашивать сорняки и удалять все отходы, следить за чистотой лавочек. Также зимой придется посыпать обледеневшие тротуары и дороги песком.

В обязанности исполнителя входит посадка и уход за зелеными насаждениями. Нужно следить за газонами, убирать опавшие листья осенью и полоть лунки. Услуги необходимо предоставить с 2023 по 2025 годы.
Фото: Rostov.ru.
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