На рынке под Ростовом бульдозеры раздавили полтонны лимонов

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В Ростовской области на овощном рынке бульдозеры уничтожили полтонны подозрительных лимонов. Об этом сообщили в региональном россельхознадзоре 28 июля.8 июля во время проверки овощного рынка в Аксае напротив “Алмаза” выявили сомнительные фрукты. Специалисты обратили внимание на подозрительную маркировку товара, на которой были следы подделки. Проверяющие не смогли определить страну, где вырастили лимоны, а также легальность ввоза продукции на территорию РФВ большинстве случаев, с продажи убирают фрукты и овощи с хорошими сроками годности, внешним видом и запахом. Так, данный уничтоженный товар могли отправить в учреждения для престарелых или детские дома, потому что там дети и старики не имеют возможности кушать фрукты и добирать витамины в достаточном количестве.