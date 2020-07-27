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На рынке под Ростовом бульдозеры раздавили полтонны лимонов

На рынке под Ростовом бульдозеры раздавили полтонны лимонов
Фото: twitter.com

В Ростовской области на овощном рынке бульдозеры уничтожили полтонны подозрительных лимонов. Об этом сообщили в региональном россельхознадзоре 28 июля.

8 июля во время проверки овощного рынка в Аксае напротив “Алмаза” выявили сомнительные фрукты. Специалисты обратили внимание на подозрительную маркировку товара, на которой были следы подделки. Проверяющие не смогли определить страну, где вырастили лимоны, а также легальность ввоза продукции на территорию РФ
- Подкарантинная продукция весом 504 килограммов изъята из оборота и уничтожена за торговыми павильонами на специальной площадке для утилизации мусора, - объяснили в ведомстве.

В большинстве случаев, с продажи убирают фрукты и овощи с хорошими сроками годности, внешним видом и запахом. Так, данный уничтоженный товар могли отправить в учреждения для престарелых или детские дома, потому что там дети и старики не имеют возможности кушать фрукты и добирать витамины в достаточном количестве.

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