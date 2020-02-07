Под Ростовом уничтожили почти 4,5 тонны апельсинов, изъятых на рынке «Алмаз»



На полигоне бытовых отходов под Ростовом уничтожили более четырёх тонн апельсинов. Фрукты изъяли на рынке «Алмаз».



Как пояснили в Южном таможенном управлении, продукция была изъята во время совместного рейда сотрудников таможни и Россельхознадзора.

- Маркировка на ящиках с апельсинами была сорвана, в связи с чем определить их страну происхождения и легальность ввоза на территорию России не представлялось возможным, - рассказали в пресс-службе ЮТУ. - Указанные товары были изъяты из торгового оборота и уничтожены.



В Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что изъятые 4, 33 тонны цитрусовых были вывезены на полигон твердых бытовых отходов и раздавлены бульдозерами.

