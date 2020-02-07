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Под Ростовом уничтожили почти 4,5 тонны апельсинов, изъятых на рынке «Алмаз»

Под Ростовом уничтожили почти 4,5 тонны апельсинов, изъятых на рынке «Алмаз»
На полигоне бытовых отходов под Ростовом уничтожили более четырёх тонн апельсинов. Фрукты изъяли на рынке «Алмаз».

Как пояснили в Южном таможенном управлении, продукция была изъята во время совместного рейда сотрудников таможни и Россельхознадзора.
- Маркировка на ящиках с апельсинами была сорвана, в связи с чем определить их страну происхождения и легальность ввоза на территорию России не представлялось возможным, - рассказали в пресс-службе ЮТУ. - Указанные товары были изъяты из торгового оборота и уничтожены.

В Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что изъятые 4, 33 тонны цитрусовых были вывезены на полигон твердых бытовых отходов и раздавлены бульдозерами.

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