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Девять тонн санкционных фруктов и овощей уничтожили в Ростовской области

Девять тонн санкционных фруктов и овощей уничтожили в Ростовской области
В Ростовской области уничтожили девять тонн овощей и фруктов. Продукцию изъяли сотрудники Ростовской таможни.

Фуру, гружённую товаром, остановили на одном из постов ГИБДД на территории региона.
- В грузовике перемещали 7,5 тонны киви и красный болгарский перец весом 1,5 тонны, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни. - Маркировка на ящиках с товарам либо отсутствовала, либо имела следы переклейки, в связи с чем достоверно определить страну происхождения и легальность ввоза товара на территорию России не представлялось возможным.

Документы на продукцию водитель также не смог предъявить. Овощи и фрукты изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Напомним, ранее на Дону уничтожили почти 4,5 тонны апельсинов, изъятых на рынке «Алмаз».

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