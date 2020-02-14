Девять тонн санкционных фруктов и овощей уничтожили в Ростовской области



В Ростовской области уничтожили девять тонн овощей и фруктов. Продукцию изъяли сотрудники Ростовской таможни.



Фуру, гружённую товаром, остановили на одном из постов ГИБДД на территории региона.

- В грузовике перемещали 7,5 тонны киви и красный болгарский перец весом 1,5 тонны, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни. - Маркировка на ящиках с товарам либо отсутствовала, либо имела следы переклейки, в связи с чем достоверно определить страну происхождения и легальность ввоза товара на территорию России не представлялось возможным.



Документы на продукцию водитель также не смог предъявить. Овощи и фрукты изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Напомним, ранее на Дону уничтожили почти 4,5 тонны апельсинов, изъятых на рынке «Алмаз».

