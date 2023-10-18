Фото: Ростов.ру

На Ростовскую область снова опустится туман. Из-за этого может ухудшиться видимость на дорогах. Двигаться в тумане необходимо с включенными фарами ближнего, а не дальнего света. Обязательно пользуйтесь и противотуманными фарами. Именно они, освещая небольшой участок дороги перед автомобилем, дают возможность передвигаться, хоть и с небольшой скоростью, зависящей от плотности тумана. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.Так, 18 октября в регионе прогнозируется небольшое усиление ветра до 11 метров в секунду. В этот день осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью 0…5°, местами – до -4°; днём – до +9…+14°.