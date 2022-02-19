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Туман накроет Ростовскую область вечером 22 февраля

Туман накроет Ростовскую область вечером 22 февраля

В Ростовской области вечером 22 февраля ожидается туман. Об этом сообщает региональное МЧС.

Из-за густого тумана видимость на дорогах сильно ухудшится. Риск возникновения дорожно-транспортных происшествий возрастает в разы в такую погоду. Автовладельцев просят быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и интервал.

В этот день также ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от -2 до +3 градусов, днем - от +7 до +12 градусов. В южных районах – Сальском, Егорлыкском и Песчанокопском – воздух прогреется до +16 градусов.
Фото: yandex.ru
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