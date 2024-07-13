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На Ростовскую область надвигается вторая волна жары до +43 градусов

На Ростовскую область надвигается вторая волна жары до +43 градусов
Южные регионы России ожидают новую волну экстремальной жары. В частности, Ростовская область попала в черную зону из-за необычных климатических условий. Об этом сообщают данные ресурса Climatebook.

На сайте была опубликована карта мира, показывающая регионы с наивысшими температурами в июле. Южная часть России, включая Ростовскую область и Крым, оказалась в эпицентре этой климатической аномалии наряду с Грецией, Балканами и Болгарией. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температуры могут достигать +40...+44 градусов.

Жара не ограничится дневными часами, ночные температуры также останутся высокими, не опускаясь ниже +28...+30 градусов.

Напомним, что в Ростовской области сильная жара держится с весны. С марта не было существенных дождей, а дневные температуры не опускаются ниже +35 градусов, в вечернее время - ниже +27 градусов. Эти значения побили почти 90-летние рекорды.

Из-за сильной жары в регионе возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Техника не выдерживала нагрузки, и люди оставались без света и кондиционеров более недели. Число вызовов скорой помощи значительно возросло. Синоптики предупреждают о новой волне жары и советуют запастись терпением.
Фото: Дондей.
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