На Ростовскую область надвигается сильное похолодание

Сильное похолодание придет в Ростовскую область в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные синоптиков донского региона о погоде на ближайшие дни.В настоящее время ночная температура колеблется в пределах +8...+10 градусов, днем воздух прогревается в среднем до +16 градусов. Однако уже в ближайшие сутки в регионе существенно похолодает.К 25 сентября синоптики прогнозируют снижение ночной температуры до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +11 градусов. В южной части области может быть тепло - до +20 градусов.Вместе с похолоданием в регион придут дожди. В конце рабочей недели и на выходных синоптики прогнозируют дожди с градом и грозами. Вероятно, прохождение холодного атмосферного фронта и спровоцировало похолодание в донском регионе. Если среднесуточная температура в регионе будет держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней подряд, то в домах людей включат отопление.