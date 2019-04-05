Ростовское УФАС отменило аукцион на реконструкцию мостового перехода за 35 млн рублей



Ростовское Управление федеральной антимонопольной службы отменило закупку Министерства транспорта Ростовской области. Причиной стала громоздкая и запутанная инструкция.



На реконструкцию мостового перехода на трассе Ростов - Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе планировалось потратить более 35 млн рублей. Как пояснили в УФАС, проектная документация содержала положительное заключение госэкспертизы, перечень работ и товаров, которые должны использоваться при строительстве. Однако заказчик разработал подробные требования к материалам, содержащие усложненную и запутанную инструкцию.

- Использование усложненных документаций имеет своими последствиями. Это не только вред, причиняемый бюджету в виде заключения контрактов по стартовым ценам, но также увеличение или срыв сроков поставки закупаемых товаров, сроков выполнения работ и оказания услуг, что создает препятствия для полного и своевременного освоения бюджетных средств, - пояснили в антимонопольной службе.



В связи с этим Ростовское УФАС приостановило аукцион до устранения нарушений.