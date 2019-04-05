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Ростовское УФАС отменило аукцион на реконструкцию мостового перехода за 35 млн рублей

Ростовское УФАС отменило аукцион на реконструкцию мостового перехода за 35 млн рублей
Ростовское Управление федеральной антимонопольной службы отменило закупку Министерства транспорта Ростовской области. Причиной стала громоздкая и запутанная инструкция.

На реконструкцию мостового перехода на трассе Ростов - Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе планировалось потратить более 35 млн рублей. Как пояснили в УФАС, проектная документация содержала положительное заключение госэкспертизы, перечень работ и товаров, которые должны использоваться при строительстве. Однако заказчик разработал подробные требования к материалам, содержащие усложненную и запутанную инструкцию.
- Использование усложненных документаций имеет своими последствиями. Это не только вред, причиняемый бюджету в виде заключения контрактов по стартовым ценам, но также увеличение или срыв сроков поставки закупаемых товаров, сроков выполнения работ и оказания услуг, что создает препятствия для полного и своевременного освоения бюджетных средств, - пояснили в антимонопольной службе.

В связи с этим Ростовское УФАС приостановило аукцион до устранения нарушений.

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