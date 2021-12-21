На ростовчанку завели дело за клевету об изнасиловании
В Ростове на девушку завели дело за клевету на бывшего парня. 26-летняя горожанка после расставания с возлюбленным решила ему отомстить. В октябре 2021 года она пошла в полицию и написала на него заявление. Якобы тот ее изнасиловал.
После этого правоохранители назначили ряд проверок в ходе которых выяснилось, что в отношении девушки не предпринимались никакие противоправные действия.
Когда было понятно, что девушка все выдумала, чтобы насолить экс-бойфренуду на нее завели уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".
В СУ СК по Ростовской области отметили, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.