На ростовчанку завели дело за клевету об изнасиловании

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В Ростове на девушку завели дело за клевету на бывшего парня. 26-летняя горожанка после расставания с возлюбленным решила ему отомстить. В октябре 2021 года она пошла в полицию и написала на него заявление. Якобы тот ее изнасиловал.После этого правоохранители назначили ряд проверок в ходе которых выяснилось, что в отношении девушки не предпринимались никакие противоправные действия.Когда было понятно, что девушка все выдумала, чтобы насолить экс-бойфренуду на нее завели уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".В СУ СК по Ростовской области отметили, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.