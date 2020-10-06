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На чиновника из администрации Ростова завели дело из-за ремонта моста Малиновского

На чиновника из администрации Ростова завели дело из-за ремонта моста Малиновского
На чиновника из администрации Ростова-на-Дону завели дело из-за ремонта моста Малиновского. Заместитель директора дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры обвиняется по статье «Халатность».

По версии СУ СК по Ростовской области, сотрудник ДИСОТИ в декабре 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ по разработке рабочей документации по реконструкции путепровода. После этого компании были перечислены на счет бюджетные деньги. При этом документация не соответствовала требованиям и использовать ее в работе было просто невозможно.

- По уголовному делу выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в ведомстве.

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