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В Батайске завели уголовное дело на байкера, сбившего инспектора ДПС

В Батайске завели уголовное дело на байкера, сбившего инспектора ДПС
В отношении 33-летнего жителя Батайска возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Происшествие случилось утром 13 июня.

Как сообщал Rostov.ru, 33-летний батайчанин ехал на мотоцикле «Сузуки GSX-R» по улице Промышленной. Инспектор ДПС потребовал от байкера остановиться. Однако тот проигнорировал требование и сбил сотрудника ГИБДД. Правоохранителя с травмами госпитализировали.

В ходе следствия оказалось, что мотоцикл не был зарегистрирован в органах ГИБДД. А водитель двухколесного транспорта пытался скрыться, чтобы за это его не привлекли к административной ответственности.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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