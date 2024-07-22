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На Ростов в начале новой рабочей недели обрушились сильные ливни

На Ростов в начале новой рабочей недели обрушились сильные ливни
Ростов-на-Дону накрыли сильные ливни в начале новой рабочей недели. Об этом информирует Гидрометцентр.

По данным синоптиков, 22 июля в течение дня будут лить дожди. Столбики термометров днем поднимутся до +34 градусов, а к вечеру температура воздуха опустится до +22 градусов.

На следующий день дождь не прекратится. Воздух днем прогреется до +28 градусов. Ночью похолодает до +19 градусов.

В среду столбики термометров покажут до +30 градусов. Ночью снова пройдет дождь, похолодает до +19 градусов. А в пятницу день пройдет без осадков. Температура воздуха поднимется до +32 градусов, а ночью похолодает до +20 градусов.
Фото: Rostov.ru
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