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На ремонт проспекта Буденновского в Ростове выделят 85 миллионов рублей

На ремонт проспекта Буденновского в Ростове выделят 85 миллионов рублей
В Ростове ищут подрядчика для ремонта проспекта Буденновского. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 14 августа.

От исполнителя требуется заменить дорожное покрытие, обновить тротуарную плитку и бордюр. Работы будут проводить не по всей улице, а только на отрезке от Максима Горького до Целиноградской. Общая протяженность участка составит около 1,8 километра.

На работы готовы выделить до 85 миллионов рублей. Средства выделят из регионального и городского бюджетов. Если подрядчик предложит выполнить ремонт за меньшую сумму, власти смогут сэкономить.
Фото: DonDay.
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