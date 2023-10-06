В Ростове на ремонт 400 метров дороги выделят 16 миллионов рублей

Фото: Яндекс.карты.

Власти Ростова хотят отремонтировать участок дороги на Северном. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 октября.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». От подрядчика требуется заменить асфальт в переулке Мезенском.Речь идет об отрезке от улицы Белорусской до Славинской. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», общая протяженность составляет 400 метров. Если взять среднюю ширину в семь метров, то общая площадь составит порядка трех тысяч квадратов. На работы готовы выделить 16 миллионов рублей. А значит, один квадратный метр обойдется городской казне почти в шесть тысяч рублей. Вероятно, стоимость на контракт поставили такую, чтобы наверняка хватило на все.При этом в среднем компании предлагают демонтировать квадратный метр асфальта с помощью экскаватора за 100-200 рублей. Если понадобится отбойный молоток, стоимость вырастает до трех тысяч рублей. А вот новый слой асфальта готовы класть за 500-1 000 рублей. На снимках со спутника за 2021 год видно, что дорогу давно не ремонтировали. Частично асфальт разрушился и сам.Завершить работы необходимо к 15 марта 2024 года. Очевидно, заменой асфальта снова будут заниматься в непогоду. Новую дорогу построят, несмотря на лужи и сугробы снега. Остается надеяться, что цена ремонта будет соответствовать качеству, а покрытие не разрушится в первый же месяц.