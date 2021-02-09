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В Ростове на систему канализации в переулке Тбилисском потратят более 14 млн рублей

В Ростове на систему канализации в переулке Тбилисском потратят более 14 млн рублей
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы в системе канализации в переулке Тбилисском. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок 11 февраля.

В частности, исполнителю нужно провести подготовительные и земляные работы, а также устройство сетей и переходов канализации, трубопроводов и благоустройство. После окончания строительства и ремонта подрядчик должен утилизировать мусор и грунт. При этом работы продлятся чуть дольше месяца. Такая услуга обойдется городскому бюджету в 14,1 миллиона рублей.

Отправить заявки на участие можно до 19 февраля. В этот же день станет известен победитель аукциона.

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