В Ростовской области на ремонт дороги потратят 179 млн рублей



Очередной тендер на ремонт дороги объявлен в Ростовской области. На этот раз работы планируются на трассе город Цимлянск – город Суровикино.



Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. На ремонт автодороги потратят 179,3 млн рублей.



В рамках контракта подрядчик должен провести строительно-монтажные и геодезические работы, в их числе восстановление и закрепление оси трассы.



Ремонт начнётся 27 апреля и продлится до 30 октября. Деньги на работы выделяются из бюджета Ростовской области.