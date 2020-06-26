На ремонт дорог в Аксайском районе потратят 7,3 млн рублей
В Аксайском районе Ростовской области потратят 7,3 миллиона на ремонт дорог. Такая информация опубликована на портале госуслуг.
Работы будут проводить в хуторе Весёлом Грушевского сельского поселения. Заказчиком выступает сельская администрация. Средства берут из местного бюджета.
Ремонту подлежат участки на улицах Алроса, Восточной, Дубикова, Мира, Речной и Учебной.
Подрядчик должен укрепить дорожное покрытие, заменить грунт. Необходимо привлечь специализированную технику. Ремонт необходимо провести в течение 45 дней с момента подписания контракта.
Срок подачи заявок — до 8 июля. Аукцион в электронной форме пройдет 10 июля.