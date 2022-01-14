Снегопад и гололед ждут ростовчан в начале недели

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове ожидаются снег, дождь и гололед. О прогнозе погоды рассказали донские синоптики.В понедельник, 17 января, днем пройдет дождь. К вечеру температура с +1 градуса снизится до 0, поэтому на следующее утро дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда. Однако к полудню все снова растает. Ночью похолодает до -5 градусов, и пойдет снег. Он продолжится и в среду. Столбик термометра опустится до -7 градусов, а ветер усилится. Сила порывов достигнет 7-8 метров в секунду.К концу рабочей недели снова прогнозируют плюсовую температуру. В Ростове воздух прогреется до +3 градусов днем и до -2 ночью. Тем не менее осадки не прекратятся. Снег и дождь ожидаются на протяжении всей недели. Из-за перепада температур жителей города будет ждать гололед при заморозках и грязное месиво при температуре выше нуля.