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Снегопад и гололед ждут ростовчан в начале недели

Снегопад и гололед ждут ростовчан в начале недели
В Ростове ожидаются снег, дождь и гололед. О прогнозе погоды рассказали донские синоптики.

В понедельник, 17 января, днем пройдет дождь. К вечеру температура с +1 градуса снизится до 0, поэтому на следующее утро дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда. Однако к полудню все снова растает. Ночью похолодает до -5 градусов, и пойдет снег. Он продолжится и в среду. Столбик термометра опустится до -7 градусов, а ветер усилится. Сила порывов достигнет 7-8 метров в секунду.

К концу рабочей недели снова прогнозируют плюсовую температуру. В Ростове воздух прогреется до +3 градусов днем и до -2 ночью. Тем не менее осадки не прекратятся. Снег и дождь ожидаются на протяжении всей недели. Из-за перепада температур жителей города будет ждать гололед при заморозках и грязное месиво при температуре выше нуля.
Фото: Алексей Бойко.
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