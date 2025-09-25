На Пушкинской огромное дерево перегородило пешеходную часть улицы

Фото: Дондей.

В Ростове 25 сентября огромное дерево упало на улице Пушкинской. Инцидент произошел утром на пересечении с Крепостным.Из-за ветра массивное дерево не выдержало и рухнуло, заблокировав проход для пешеходов. К счастью, в этот момент поблизости не было людей.Сразу после этого на место происшествия прибыла бригада коммунальщиков. Работники огородили зону и распилили дерево на части для удобства дальнейшей уборки. В течение нескольких часов ствол и ветки будут убраны с пешеходной дорожки.