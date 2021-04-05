На проект реконструкции доходного дома Степаненко власти Ростова потратят почти 10 млн рублей

На проект капитального ремонта бывшего доходного дом Степаненко в Ростове потратят почти за 10 миллионов рублей. Заказчиком выступило министерство общего и профессионального образования региона. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 5 апреля.Согласно документам закупки, стоимость строительных работ в историческом здании на переулке Доломановский в общей сложности составит 9 912 041 рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.Выигравшая аукцион подрядная организация должна будет сперва провести историко-архивные, библиографические и геологические исследования, проверить состоянии почвы и грунта территории, где располагается объект культурного наследия. Так как дом был построен два века назад, работникам необходимо рассчитать все особенности планировки архитектурного сооружения, чтобы постройка не затрещала по швам или не начала ползти по склону.После этого поставщики с генеральным планом на руках приступят к капитальному ремонту: укрепление грунта, ремонт фасада, отделка внутренних комнат, крыши, дверей, окон и т.д. Также рабочим следует наладить электроосвещение, водоснабжение и канализацию. Восстановить систему отопления, вентиляции, видеонаблюдения, установить охранно-пожарную сигнализацию и сети связи.Конкурс закончится 13 апреля. В течение двух дней заказчик выберет победителя и заключит с ним контракт. Планируется, что организация должна будет выполнить свои обязанности за семь месяцев с момента подписания договора.Доходный дом Степаненко находится на переулке Доломановский, 31. Его построили в конце XIX века в стиле “эклетика” и с тех пор оно является памятником гражданской архитектуры. Двухэтажное кирпичное здание выполнено в Г-образной форме. В нём есть подвал и многоскатная крыша, сложно исполненный карниз и фриз с аркатурным поясом. В 1913 году домом, предположительно, владел некий Степаненко. На первом этаже доходного здания размещались торговые заведения, сверху в квартирах располагались жильцы. В настоящее время в доме находится министерство образования Ростовской области.