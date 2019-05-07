Власти Ростова потратят почти 3 миллиона рублей на проведение фестиваля реки Дон



Власти донской столицы направят почти три миллиона рублей на организацию фестиваля реки Дон. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Фестиваль реки Дон проводится в Ростове с 2010-го. В этом году департамент экономики города готов направить 2 миллиона 970 тысяч рублей из городского бюджета.



На эти средства должны быть организованы информационная поддержка фестиваля, подготовка вывесок и рекламной продукции. В рамках мероприятия подрядчик должен организовать праздничный концерт с участием звезды российской эстрады.



Ввиду всей серьезности мероприятия, в целях безопасности гостей и участников фестиваля организатор должен обеспечить охрану.



В настоящее время идет подача заявок. Исполнитель контракта станет известен 15 мая.