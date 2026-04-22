В Ростове-на-Дону городскую набережную накрыл град с дождем

В Ростове городскую набережную накрыл град с дождем. Кадры публикует Donday.ru.Осадки накрыли Ростовскую область с начала рабочей недели. Кроме того, в регионе значительно похолодало - до +1…+3 градусов. В донской столице минимальная температура 22 апреля достигла +5 градусов. Под воду ушел переход на площади Карла Маркса. В городе объявили режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб.На улице в районе набережной заметили мелкий град с дождем. Добавим, что днем температура воздуха в донской столице достигла +10 градусов.