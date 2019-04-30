На майские праздники модель Playboy из Ростова надела фермерскую шляпу и вышла в поле



Уроженка Ростова-на-Дону Мария Лиман на майские праздники отправилась в поле. На своей страничке в Инстаграме она поделилась новым откровенным фото на фоне цветов.



Модель позирует в тоненьких сиреневых стрингах, короткой футболке и соломенной шляпе с фиолетовой лентой. Фотосессия проходила в одном из цветочных полей Анапы. Вероятно, Лиман вернулась в Россию после поездки в Дубай, Францию и Монако.



За 11 часов пост Марии набрал порядка 9500 «лайков». Подписчики не устают восхищаться красивой фигурой модели – они оставляют сотни комментариев с комплиментами.



Хоть все и рады любоваться сексуальными фото Лиман, пользователи сетуют на то, что она практически не выкладывает кадры из реальной жизни. Всем интересно, как проходит день звезды Playboy.