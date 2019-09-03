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Откровенное фото в школьной форме показала модель Playboy из Ростова

Откровенное фото в школьной форме показала модель Playboy из Ростова
Эротическим фото в школьной форме поделилась модель Playboy из Ростова Мария Лиман. Девушка впервые опубликовала снимок на своей страничке в «Инстаграме» после того, как её взломали хакеры.

Кадр сделан в гримёрке, где красотка, видимо, готовилась к съёмкам. Фолловеры надеются, что скоро увидят кадры с откровенной фотосессии. Однако больше всего их взволновала подпись под фотографией. Мария написала, что в её жизни за лето произошли небольшие перемены. Обо всём модель обещала рассказать чуть позже. Подписчики сразу стали строить догадки по поводу этих «небольших перемен».

Основными версиями стали замужество и беременность. Некоторые предполагают, что Лиман встретила свою любовь. Девушка ничего не отвечает на комментарии подписчиков и продолжает держать свой секрет в тайне.

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