На Масленицу в Ростове пройдут праздничные гулянья во всех районах города
Фото: ТАСС
С 24 февраля началась масленичная неделя. Она продлится до 1 марта. По традиции в эти дни хозяйки пекут блины и ходят друг к другу в гости.
Всенародное гулянье в воскресенье на масленичной неделе проходит со сжиганием символизирующего зиму чучела. В Ростове на ближайшие выходные запланированы 25 мероприятий во всех районах города. Праздничную программу представили в администрации города.
Ворошиловский район
29 февраля в 13:00 - парк культуры и отдыха «Дружба» (пр. Капустина, 1/1А);
1 марта в 12:00 - ТЦ «Вавилония» (пр. Космонавтов, 2/2);
1 марта в 14:00 – ТЦ «Горизонт» (пр. Нагибина, 32/2).
Железнодорожный район
29 февраля в 11:00 - ТРК «Сокол» (пр. Стачки, 25);
29 февраля в 12:00 – этнокомплекс «Кумжа» (ул. Кумженская, 1Ж);
1 марта в 15:00 - Ботанический сад ЮФУ (пер. Ботанический спуск, 7).
Кировский район
1 марта в 12:00 - Областной Дом физической культуры (ул. Большая Садовая, 127);
1 марта в 12:00 - ресторан «Тет-а-Тет» (ул. Левобережная, 12);
1 марта в 12:00 - Левобережный парк (ул. Левобережная, 3);
1 марта в 13:00 - ресторан «Онегин-дача» (пр. Чехова, 45Б);
1 марта в 13:00 - база отдыха «Зеленый огонёк» (ул. Левобережная, 87).
Ленинский район
28 февраля в 12:00 - ВГИК им. Герасимова (ул. Московская, 43);
- 1 марта в 11:00 – парк культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Б. Садовая, 45).
Октябрьский район
1 марта в 11:00 - территория базы АО «Ростовкнига» (ул. Таганрогская, 106);
1 марта в 12:00 – парк культуры и отдыха им. Октября (ул. 56-й Армии, 1).
Первомайский район
24 февраля в 11:00 - парк «Осенний» (ул. Киргизская, 2);
29 февраля в 12.00 - площадь перед заводом «Алмаз» (ул. Туполева, 16);
1 марта в 11:00 - пр. Сельмаш, 1А;
1 марта в 12:00 - магазин «Пятерочка» (ул. Вятская, 51; ул. Можайская, 38), площадь перед ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3), ТЦ «Пчёлка» (ул. Думенко, 3/2).
Пролетарский район
28 февраля в 12:00 - детский парк им. Вити Черевичкина (пл. Театральная, 6);
1 марта в 12:00 - загородный клуб отдыха «Ближняя Дача» (ул. Чемордачка, 4а).
Советский район
1 марта в 10:00 - гостинично-ресторанный комплекс «Седьмое небо» (ул. Малиновского, 17 ж);
1 марта в 13:00 - ТЦ «Модный квартал» (ул. Еременко, 89 Б);
1 марта в 13:00 - аллея роз, кафе «Дар» (пр. Коммунистический, 25/4).
Отметим, что в этом году проводы Масленицы совпадают с календарным приходом весны. И хотя в этом году природа практически лишила жителей Дона настоящей зимы, по традиции её чучело всё-таки сожгут.
Если верить долгосрочному прогнозу, на выходных в Ростовской области ожидается 9-10 градусов тепла. Однако погода будет пасмурной, возможен небольшой дождь.