На Масленицу в Ростове пройдут праздничные гулянья во всех районах города



Фото: ТАСС



С 24 февраля началась масленичная неделя. Она продлится до 1 марта. По традиции в эти дни хозяйки пекут блины и ходят друг к другу в гости.



Всенародное гулянье в воскресенье на масленичной неделе проходит со сжиганием символизирующего зиму чучела. В Ростове на ближайшие выходные запланированы 25 мероприятий во всех районах города. Праздничную программу представили в администрации города.



Ворошиловский район

29 февраля в 13:00 - парк культуры и отдыха «Дружба» (пр. Капустина, 1/1А);

1 марта в 12:00 - ТЦ «Вавилония» (пр. Космонавтов, 2/2);

1 марта в 14:00 – ТЦ «Горизонт» (пр. Нагибина, 32/2).



Железнодорожный район

29 февраля в 11:00 - ТРК «Сокол» (пр. Стачки, 25);

29 февраля в 12:00 – этнокомплекс «Кумжа» (ул. Кумженская, 1Ж);

1 марта в 15:00 - Ботанический сад ЮФУ (пер. Ботанический спуск, 7).



Кировский район

1 марта в 12:00 - Областной Дом физической культуры (ул. Большая Садовая, 127);

1 марта в 12:00 - ресторан «Тет-а-Тет» (ул. Левобережная, 12);

1 марта в 12:00 - Левобережный парк (ул. Левобережная, 3);

1 марта в 13:00 - ресторан «Онегин-дача» (пр. Чехова, 45Б);

1 марта в 13:00 - база отдыха «Зеленый огонёк» (ул. Левобережная, 87).



Ленинский район

28 февраля в 12:00 - ВГИК им. Герасимова (ул. Московская, 43);

- 1 марта в 11:00 – парк культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Б. Садовая, 45).



Октябрьский район

1 марта в 11:00 - территория базы АО «Ростовкнига» (ул. Таганрогская, 106);

1 марта в 12:00 – парк культуры и отдыха им. Октября (ул. 56-й Армии, 1).



Первомайский район

24 февраля в 11:00 - парк «Осенний» (ул. Киргизская, 2);

29 февраля в 12.00 - площадь перед заводом «Алмаз» (ул. Туполева, 16);

1 марта в 11:00 - пр. Сельмаш, 1А;

1 марта в 12:00 - магазин «Пятерочка» (ул. Вятская, 51; ул. Можайская, 38), площадь перед ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3), ТЦ «Пчёлка» (ул. Думенко, 3/2).



Пролетарский район

28 февраля в 12:00 - детский парк им. Вити Черевичкина (пл. Театральная, 6);

1 марта в 12:00 - загородный клуб отдыха «Ближняя Дача» (ул. Чемордачка, 4а).



Советский район

1 марта в 10:00 - гостинично-ресторанный комплекс «Седьмое небо» (ул. Малиновского, 17 ж);

1 марта в 13:00 - ТЦ «Модный квартал» (ул. Еременко, 89 Б);

1 марта в 13:00 - аллея роз, кафе «Дар» (пр. Коммунистический, 25/4).



Отметим, что в этом году проводы Масленицы совпадают с календарным приходом весны. И хотя в этом году природа практически лишила жителей Дона настоящей зимы, по традиции её чучело всё-таки сожгут.



Если верить долгосрочному прогнозу, на выходных в Ростовской области ожидается 9-10 градусов тепла. Однако погода будет пасмурной, возможен небольшой дождь.