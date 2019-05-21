На маршрут до Ростовского моря пустили автобус большой вместимости



В Ростове на маршрут № 28, связывающий садоводческие товарищества «Виноградарь», «РСМ – Товарищ», «Колос» и «Садовод» с городом, пустили автобус большой вместимости.



Жители садоводческих товариществ неоднократно жаловались на работу транспорта на этом маршруте. В прошлом году большой автобус заменили автобусом малой вместимости. Кроме этого, транспорт выходил на маршрут не регулярно. Между тем, в районе садоводческих товариществ Ростовского моря проживает около семи тысяч ростовчан.

- На данном маршруте сменился перевозчик. В настоящее время на линию выпущен новый автобус большой вместимости, - сообщили в администрации города.

