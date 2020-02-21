Из-за строительства моста на Малиновского пустят дополнительные поезда Ростов — Таганрог



Из Ростова в Таганрог запустят дополнительные поезда. Такая мера связана со строительством моста на улице Малиновского. Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.



Строительство путепровода начали в январе 2020 года. Это сразу вызвало транспортный коллапс — в первый же день на Малиновского, где автомобилисты и так ежедневно проводили много времени в пробках, образовался многокилометровый затор. Чтобы немного облегчить ситуацию, в министерстве решили добавить два поезда сообщением Ростов — Таганрог, чтобы пассажиры могли пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Сообщается, что с 10 марта составы будут ходить ежедневно, отправляясь из Таганрога в 7:12. Их расписание синхронизируют с интервалом движения городской электрички.



Напомним, строительство моста планируют закончить до конца 2021 года. Сначала появится мост-дублёр. Когда он будет готов, транспортный поток направят на новую дорогу. Тогда же приступят к реконструкции старой. В 2020 году на работы выделили 1,2 миллиарда рублей. Строительство путепровода затронет 17 земельных участков, так что городская администрация потратит 400 миллионов рублей на выкуп земли у собственников.