На М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка из-за ремонта дороги

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На трассе М-4 «Дон» в очередной раз образовалась пробка из-за ремонта дороги. Водители теряют целый час в попытках сдвинуться с места недалеко от города Шахты Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» 14 февраля.Вечером движение оказалось затруднено от ж/д станции Лесхоз до хутора Марьевка. Там пробка тянется на 22-километровом участке. Кроме того, водители рискуют потерять время в 10-километровом заторе от Новоперсиановки до хутора Сусол.Напомним, ранее «Автодор» начал реконструкцию М-4 «Дон» в Ростовской области. Неподалеку от Шахт с этого момента постоянно образуются пробки.