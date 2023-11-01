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Под Каменском на М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась пробка

Под Каменском на М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась пробка
На трассе М-4 «Дон» из-за опрокидывания фуры образовалась пробка. Авария случилась 1 ноября под Каменском. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По словам местных жителей, фура опрокинулась на бок и повисла над обрывом около 11:50. Многотонное авто пытаются достать с помощью крана, что создает затрудненное движение на дороге. Из-за ДТП водители встряли в 14-километрой пробке. Дорожный затор тянется от станции Северо-Донецкой до поселка Зеленый холм.

Очевидцы сообщают, что участок трассы временно перекрыт. Не исключено, что водители потеряют много времени в дорожном заторе. Им следует планировать свой маршрут заранее.
Фото: Яндекс.Карты
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