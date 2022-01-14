На Крещение вход в ботанический сад ЮФУ сделают бесплатным

Фото: irecommend.ru/БегущаясВолками.

На Крещение в ботанический сад ЮФУ можно попасть бесплатно. Как сообщили в пресс-службе университета, деньги за вход не потребуются 18 и 19 января.Такое решение приняли из-за традиционных крещенских купаний. На территории ботанического сада находится одна из купелей. Окунуться желающие смогут в источнике Серафима Саровского, расположенного по адресу: улица Лесопарковая, 28. На месте будут дежурить медики, спасатели и правоохранители.Вход в ботанический сад стал платным с мая 2021 года. Стоимость взрослого билета составляет 150 рублей, а школьного - 100. Деньги, вырученные за продажу билетов, потратили на развитие инфраструктуры и благоустройства ботанического сада.