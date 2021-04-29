Вход в ботанический сад Ростова стал платным

Вход в ботанический сад Ростова-на-Дону стал платным. Решение было принято постановлением Правительства РФ № 1039 от 13 июля 2020 года.Средства нужны саду на развитие территории, создание экспозиций, экологических троп и восстановление центральной усадьбы.Билет для взрослых стоит 150 рублей, для школьников – 100 рублей, для детей до пяти лет и льготных категорий граждан – бесплатно. Экскурсия обойдется еще в 150 рублей. При этом в ботаническом саду есть зоны, которые без экскурсии посещать нельзя, например, оранжерейный комплекс и научно-экспериментальную зону.