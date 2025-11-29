Собственник Ростовского ипподрома разрешил оставить лошадей, но выдвинул условия.

Фото: DonDay

10 октября администрация ипподрома Ростова-на-Дону объявила, что 28 ноября – заключительный день работы. До этой даты владельцев попросили вывезти лошадей и личные вещи.Однако в назначенный день никто не планировал покидать ипподром. Конники ясно дали понять, что просто так уходить с родной территории не собираются.В этот же день конному сообществу было направлено письмо от руководства ипподрома, разрешающее оставить лошадей при соблюдении определенных условий. С 1 декабря будет введен пропускной контроль, и на территорию будут допускаться только владельцы животных."В случае невывоза личного имущества доступ к лошадям будет возможен только при предъявлении паспортов на лошадей, сертификатов на корма, расписания тренировок и графика кормления для допуска обслуживающего персонала", – говорилось в письме.Подобные ограничения вызвали недовольство у конников, так как возникла угроза вывоза лошадей в неизвестном направлении. К тому же уход за животными и тренировки осуществляются разными специалистами.Пока не понятно, до какого числа эта система пропусков будет действовать и планируются ли какие-то изменения.