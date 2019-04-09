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На Дону завершено расследование в отношении сотрудницы полиции, которая довела подростка до суицида

На Дону завершено расследование в отношении сотрудницы полиции, которая довела подростка до суицида

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы полиции, которая довела подростка до самоубийства.

В феврале 2018 года инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции в городе Каменске проводила проверку по сообщению о неисполнении местной жительницей родительских обязанностей. Она пришла в школу, где опросила 13-летнего мальчика. Из рассказа ребёнка она узнала, что его мать злоупотребляет алкоголем. Домой мальчик возвращаться не хотел. Тогда сотрудница полиции приняла решение поместить ребёнка в соццентр. При этом инспектор знал, что у подростка есть родная тётя и бабушка, которые заботятся о нём.

Сотрудница полиции составила документы о помещении ребёнка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Забрав подростка из школы, она поместила его в инфекционное отделение Центральной городской больницы. В ЦГЮ мальчика определили в изолированный бокс, где он находился в одиночестве. Через время ребёнка нашли в комнате повешенным.
- Как полагает следствие, инспектор превысила должностные полномочия, признав ребёнка оставшимся без родительского надзора и нуждающимся в социальной реабилитации, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. - В ходе предварительного следствия в результате проведенных судебных экспертиз и совокупности иных собранных доказательств установлена причинно-следственная связь между незаконными действиями инспектора и самоубийством несовершеннолетнего.

В отношении сотрудницы было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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