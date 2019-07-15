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В Ростовской области под суд пошла женщина-капитан полиции, которая довела ребёнка до суицида

В Ростовской области под суд пошла женщина-капитан полиции, которая довела ребёнка до суицида
Капитана полиции Наталью Савенко, которая довела подростка до суицида, признали виновной в Ростовской области. Её осудили по статье «Превышение должностных полномочий».

Женщина работала в отделе по делам несовершеннолетних в Каменском районе донского региона. В 2018 году ей стало известно о том, что одна из местных жительниц плохо обращается со своим 13-летним сыном. Она пришла в школу и поговорила с мальчиком без участия преподавателей. Он рассказал, что мать злоупотребляет спиртным, поэтому он не хочет возвращаться домой.

Женщина решила, что ребёнку будет лучше в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Она проигнорировала тот факт, что у него есть родственники, которые могли бы опекать подростка. Пока Савенко готовила все документы, мальчика поместили в отдельную палату Центральной городской больницы. Вскоре он с ужасом узнал, что его отправляют в соццентр. Испугавшись, он решил свести счёты с жизнью.

- В отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Суд признал женщину виновной по статье «Превышение должностных полномочий». Она лишилась звания капитана полиции. Её приговорили к четырём годам колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством стало то, что Савенко одна воспитывает маленького ребёнка. Она отправится за решётку только в 2028 году, когда ему исполнится 14 лет.

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