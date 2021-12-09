На Дону за сутки еще 631 человек победил коронавирус

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В Ростовской области еще у 631 человека ПЦР-тесты дали отрицательный результат. Выздоровевших жителей выписали из регистра инфицированных, и им больше не нужно соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает 10 декабря правительство донского региона.Всего с начала пандемии медики вылечили 156 036 пациентов с коронавирусом. Стационарное лечение проходят 3 330 человек. В тяжелом состоянии из-за сильного поражения легких находится 31 пациент. Пока их не выведут из искусственной комы, они будут жить благодаря высокоточному оборудованию. Еще 298 больных ковидом могут двигаться и дышать, однако им необходимо использование масок и мундштуков.Положительную динамику омрачает суточный прирост заболевших. За 24 часа выявили 654 случая заражения. Всего в Ростовской области опасный вирус подхватили 182 064 жителя Ростовской области.