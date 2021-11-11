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На Дону за сутки 620 человек побороли COVID-19

На Дону за сутки 620 человек побороли COVID-19

В донском регионе за сутки еще 620 человек смогли побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство Ростовской области 13 ноября.

Некоторые перенесли COVID-19 и вовсе бессимптомно, а у кого-то он проявлялся к ОРВИ: головная боль, повышенная температура тела, сонливость, озноб. Таким людям было проще побороть инфекцию, но были и тяжелые случаи, когда пациентам требовалась госпитализация в стационары.

В настоящее время таким способом продолжают лечение 5201 зараженный. Из низ 440 не могут самостоятельно дышать и подключены к искусственной вентиляции легких.
Фото: Евгения Морошниченко
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