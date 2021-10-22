На Дону еще 490 человек выздоровели от коронавируса

В донском регионе еще 490 человек вылечили от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 24 октября.Почти все переболевшие перенесли вирус в легкой форме, с симптомами ОРВИ: кашель, головная боль, насморк, повышенная температура тела, озноб и многое другое. Были заразившиеся, которые отмечали у себя потерю запаха и вкусовых рецепторов. Однако они могут не восстановиться даже после выздоровления.Некоторые больные переносили инфекцию в тяжелой форме, им требовались госпитализация и подключение к искусственной вентиляции легких. К инвазивной ИВЛ подключены 47 человек. Еще 381 человек получает кислород через маску, шлем или мундштук - неинвазивно.