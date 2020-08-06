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Имущество Донского консервного завода продают за 45 миллионов рублей

Имущество Донского консервного завода продают за 45 миллионов рублей
Имущество Донского консервного завода продают с молотка. На торги выставлены консервный цех и автоклав.

Как сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 6 августа на торги были выставлены консервный цех и автоклав. Цех оценили в 36 миллионов рублей, а автоклав - в 9 миллионов рублей.

Известно, что ООО «Донской консервный завод» было создано в 2002 году и занималось производством соковой и овощной продукции. В настоящее время завод признан банкротом. Идет конкурсное производство.

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