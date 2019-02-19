На Дону вынесли приговор мужчине, закрывшему ребёнка в подвале многоэтажки



В Ростовской области вынесли приговор жителю Шахт, закрывшему подростка в подвале. Мужчина обвинялся по статье «Незаконное лишение человека свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».



Случай произошёл 9 сентября 2018 года. Мужчина схватил 11-летнего мальчика и силой затолкал в подвал многоэтажного дома на улице Свободы. Подсудимый запер дверь и ушёл.



Как пояснил мужчина на следствии, таким способом он хотел наказать ребёнка, за то, что тот сорвал в его палисаднике помидоры.



Шахтинца признали виновным в лишении свободы ребёнка. Его приговорили к условному сроку. Мужчина получил три года.