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На Дону вынесли приговор мужчине, закрывшему ребёнка в подвале многоэтажки

На Дону вынесли приговор мужчине, закрывшему ребёнка в подвале многоэтажки
В Ростовской области вынесли приговор жителю Шахт, закрывшему подростка в подвале. Мужчина обвинялся по статье «Незаконное лишение человека свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Случай произошёл 9 сентября 2018 года. Мужчина схватил 11-летнего мальчика и силой затолкал в подвал многоэтажного дома на улице Свободы. Подсудимый запер дверь и ушёл.

Как пояснил мужчина на следствии, таким способом он хотел наказать ребёнка, за то, что тот сорвал в его палисаднике помидоры.

Шахтинца признали виновным в лишении свободы ребёнка. Его приговорили к условному сроку. Мужчина получил три года.

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