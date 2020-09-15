На Дону водителя приговорили к условному сроку за гибель двух человек в ДТП со скутером

Багаевским районным судом Ростовской области вынесен приговор водителю, который устроил ДТП с двумя погибшими. Мужчину обвинили в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».Трагелия в Багаевском районе случилась вечером 17 июня в 2019 году. «Форд Рейнджер» и скутер «HAOBON HB50QT-10» двигались в попутном направлении. На перекрестке водитель двухколесного транспорта начал поворачивать налево. Не ожидая этого, мужчина за рулем «Форда Рейнджера» попытался избежать столкновения со скутером, выехал на «встречку» и налетел на двухколесный транспорт. В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили травмы несовместимые с жизнью.Во время расследования подсудимый признал свою вину, а также попросил прощения у потерпевших и возместил им ущерб.Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, однако суд смягчил наказание. Ему назначили три года условно с лишением прав на вождение.