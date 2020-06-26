На Дону вновь снизился коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения коронавируса. Уже несколько дней наблюдается тенденция к снижению данного показателя.Как 28 июня сообщили в правительстве региона, коэффициент равняется 0,83. Сутками ранее он был 0,86, в пятницу, 26 июня, – 0,9. В начале прошлой недели показатель был уже близок к единице - 0,97, но, к счастью, не добрался до неё.Данная цифра указывает на то, сколько человек заражает каждый пациент с COVID-19. Благополучной считается отметка ниже единицы, это означает, что в среднем один пациент передаёт инфекцию меньше чем одному человеку.В Ростовской области по состоянию на 28 июня официально зарегистрировано 9 420 случаев заражения коронавирусом. От новой инфекции умерли 117 человек.