На Дону в тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом, чьё состояние оценивается как тяжёлое. Информация опубликована на портале правительства региона.По состоянию на сегодняшний день лечение в больницах получают 711 человек с COVID-19. Из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Их состояние оценивается как тяжёлое, за жизнь каждого сражаются медики.Всего в донском регионе зарегистрировано 9 611 случаев инфицирования коронавирусом. От новой болезни скончались 125 человек. У всех в анамнезе имеются хронические заболевания, которые вместе с COVID-19 привели к трагическим последствиям.