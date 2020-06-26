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На Дону в тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов с коронавирусом

На Дону в тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом, чьё состояние оценивается как тяжёлое. Информация опубликована на портале правительства региона.

По состоянию на сегодняшний день лечение в больницах получают 711 человек с COVID-19. Из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Их состояние оценивается как тяжёлое, за жизнь каждого сражаются медики.

Всего в донском регионе зарегистрировано 9 611 случаев инфицирования коронавирусом. От новой болезни скончались 125 человек. У всех в анамнезе имеются хронические заболевания, которые вместе с COVID-19 привели к трагическим последствиям.

Теги: пациент на ИВЛ коронавирус в Ростове

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