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На Дону в боевом окопе нашли гильзу от противотанкового ружья

На Дону в боевом окопе нашли гильзу от противотанкового ружья
В Ростовской области поисковики «Миус-фронта» продолжают раскопки и поиски. На днях добровольцы в боевом окопе нашли использованную гильзу от противотанкового ружья. Наглухо запечатанную куском шинели находку обнаружили в полосе прорыва 248-й стрелковой дивизии.

Гильзу от ПТР законсервировали и передали в экспертный отдел поискового объединения Миус-фронта. Добровольцы предполагают, что в боеприпасе может быть записка-послание красноармейца.



Согласно документам на месте, где сейчас проходят раскопки, 6-я армия вермахта пыталась контратаковать, чтобы ликвидировать прорыв наступающих войск Южного фронта. Сутки, не прекращаясь, здесь шло страшное сражение с гитлеровскими танками и самоходами.

Неделю назад поисковики нашли на Миус-фронте останки четырех советских бойцов. Установить их личности не представилось возможным.

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